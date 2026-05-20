観客の“選択”によって物語が分岐する没入型ノンバーバル演劇『礎の響天下の分け目に立つ者−Those Who Stand at the Divide−』の上演が決定した。俳優の水野美紀らが参加する演劇プロジェクト「AOC」による第2弾作品で、8月5日から16日まで東京・東京芸術劇場シアターウエストで上演される。木原瑠生、井澤勇貴、本田礼生、廣瀬智紀らが出演し、言葉に頼らない表現で再び「関ヶ原の戦い」に挑む。【写真】鐘ヶ江洸、木原瑠