韓国のボーイズグループ・SHINeeの日本デビュー15周年を記念し、WOWOWが日本公演の独占生中継など4ヶ月連続で特集する。【動画】SHINee・ONEW「花のように」MVSHINeeは2008年に結成され、ハイレベルな歌唱力とダンスパフォーマンス、キャッチーな楽曲で人気を集め、K-POP界を牽引し続けてきたグループ。2011年には日本デビューを果たし、デビュー15周年を迎える今年6月に、前回から約2年ぶりとなる日本でのドーム公演を、埼玉