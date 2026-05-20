◇ナ・リーグブルワーズ 5―2 カブス（2026年5月19日シカゴ）ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が19日（日本時間20日）、敵地カブス戦に先発。6回で74球を投げ、3安打1四球8三振無失点で今季4勝目（2敗）をマークした。ブルワーズはカブスに連勝し、ナ・リーグ中地区でカブスを抜いて首位に立った。ミジオロウスキーは8日（同9日）のヤンキース戦で先発投手としてスタットキャスト導入後