モデルで俳優の玉城ティナが20日、都内で行われた『weamondz × Tina Tamashiro』ローンチ発表会＆ポップアップに登壇した。韓国発のジュエリーECプラットフォーム『weamondz』とコラボし、玉城が一からデザインを手掛けたジュエリーラインを発表。この日は黒のすらりとタイトなドレスに自身考案のジュエリーをきらめかせた。「ジュエリーが際立つように黒のワンピース」を選んだという玉城はビジュアル撮影も黒だったのでその雰