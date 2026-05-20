丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は27日午前11時より、「紀州南高梅おろしうどん」を販売する。【画像】さらにオクラを追加！「かつお節オクラ梅おろしうどん」大粒で肉厚な和歌山県産紀州南高梅の梅干しをまるごと1粒のせた、夏にぴったりな爽やかな一杯。口に含んだ瞬間広がる梅本来の甘酸っぱさと上品な香りが、食欲が落ちがちな暑い季節にも心地よく、食欲をかき立てる。うどんにトッピングした梅干しには、紀州南高梅を