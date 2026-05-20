◇ナ・リーグカブス 2―5 ブルワーズ（2026年5月19日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が19日（日本時間20日）、本拠ブルワーズ戦に「5番・右翼」で先発し、4打数2安打1打点2三振だった。カブスはブルワーズに2―5で敗れて4連敗。ブルワーズにナ・リーグ中地区首位を明け渡した。ブルワーズ先発の“怪物右腕”ミジオロウスキーに対し、カブス打線は4回2死までノーヒット。4回2死から鈴木がチーム初安打となる右前打