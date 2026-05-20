歌手でタレントの中川翔子さんが5月19日、自身のインスタグラムを更新。双子の愛らしい様子を写真付きで伝えました。【写真を見る】【 中川翔子 】双子のお迎えで感涙「同時にハイハイでこっちまできた！可愛すぎて涙でた！」ファンからのプレゼントにも感謝中川さんは「今日は保育園お迎え行ったら、ママだ！ってふたり同時に笑って、ふたり同時にハイハイでこっちまできた！可愛すぎて涙でた！映像ほしかったぁ」と、思いがけ