パドレス戦の1回、左翼線に二塁打を放つドジャース・大谷＝サンディエゴ（共同）【サンディエゴ共同】米大リーグは19日、各地で行われ、ドジャースの大谷はサンディエゴでのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場し、第1打席で二塁打を放った。ブルージェイズの岡本は「4番・三塁」で出場したヤンキース戦で、八回まで無安打。カブスの鈴木はブルワーズ戦に「5番・右翼」で出場し、四回に右前打を放った。ホワイトソックスの