◇ナ・リーグドジャース−パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席は四球を選んで出塁した。初回の第1打席は相手先発でエンゼルス時代の同僚、キャニングから左翼線二塁打を放ち、6試合連続安打をマーク。フリーマンの先制2ランを呼び込んだ。3回の第2打席はキャニングから冷静にボールを見極め四球を選