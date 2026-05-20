東京・奥多摩町と埼玉・秩父市にまたがる峠近くで“上半身のない遺体”が見つかりました。周辺には、大型動物のものとみられる足跡があり、クマに襲われた可能性があるということです。【写真を見る】顔や耳に痛々しい絆創膏…クマに襲われた男性「クマが多い場所」警視庁は遺体の身元確認進める喜入友浩キャスター（19日・午後10時半すぎ）「東京・奥多摩町です。この先の登山口は、クマによる人身被害があったため通行止めとなっ