女優水野美紀（51）らが立ち上げた演劇プロジェクト会社「AOC」によるノンバーバル演劇第2弾「礎の響＜天下の分け目に立つ者＞−Those Who Stand at the Divide−」が8月5日から、東京芸術劇場シアターウエストで上演されることが11日、分かった。江戸総鎮守・神田明神にて、石田三成と大谷吉継の友情を軸に「関ケ原の戦い」を描いた第1弾「礎の響き−SEKIGAHARA−」同様、セリフに頼ることなく、身体の動きや表情、音楽、照明、小