日本の独立系アーティストを海外の音楽キュレーターへつなぐ、AIマッチング型音楽ピッチプラットフォーム「OTONAMI」が、2026年5月19日（火）に正式ローンチされた。「OTONAMI」は、TYCompany合同会社が展開する音楽ピッチサービス。アーティストがSpotify、SoundCloud、YouTubeなどの楽曲URLを入力すると、AIが楽曲のジャンル、音響特徴、ムード、テンポを分析し、海外のプレイリスト編集者、音楽ブロガー、ラジオDJ、レーベルス