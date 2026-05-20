元SOUL'd OUTのTrackmaster・Shinnosukeを中⼼に結成されたTOKYO発3⼈組ユニット・NoID（ノイド）。極上のシネマティックシンセサウンドを纏った魅惑の低⾳ボイスPop Projectが、待望の3rdシングル「7 -SEVEN-」をリリースした。3人それぞれ個々でも活動している中、2025年の春からプロジェクトの企画が立ち上がりスタートしたNoIDが着実に自分達の音楽を示してきての今回の3枚目。メンバーからコメントが届いた