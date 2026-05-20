瀬戸内地方は、湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降は次第に雨雲がかかるでしょう。夜は広く雨が降る見込みです。日中の最高気温は岡山、津山、高松で27度でしょう。19日よりも2度前後低い気温になります。 21日は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降る見通しです。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度、高松で22度でしょう。日中の最高気温は岡山と高