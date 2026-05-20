岡山リベッツはき、ょう（20日）、張本智和選手と2026‐2027シーズンについて契約を更新したことを発表しました。 契約更新を受けて、張本選手は「昨シーズンはたくさんの岡山リベッツファンの皆様に応援していただき本当にありがとうございました。今シーズンは昨シーズンの悔しさを晴らし、チームの初優勝に貢献できるように全力でプレーします。岡山リベッツファンの皆様にたくさんの勝利