ジョン・スペンサーが、7月1日にリリースするニューアルバム『ソングス・オブ・パーソナル・ロス・アンド・プロテスト』より2ndシングル「オレンジ・スライス・ブルース」を先行リリース。また、あわせてMVも公開となった。 （関連：XGはさらなる未開の星へワールドツアー東京公演を振り返って感じる、力強い愛とエナジー） 約1カ月ぶりのリリースとなる本楽