きょう午前８時５０分ごろ、山形県新庄市十日町近くで子グマが１頭目撃されました。市でパトロールを実施するなど、警戒にあたっています。 新庄市によりますと、きょう午前８時５０分ごろ、新庄市十日町あたご町の団地付近で「子グマが道路を南から北に移動し茂みに入っていった」と市に通報がありました。 市の農林課でパトロールをしましたが、その後のクマの行方はわかっていないということです。 市では、クマ