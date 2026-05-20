リーグカップとFAカップは制した。ただ、プレミアリーグにおける覇権奪回は果たせなかった。現地時間５月19日に開催されたプレミアリーグ第37節で、首位のアーセナルを勝点５差で追う２位のマンチェスター・シティが、６位のボーンマスと敵地で対戦。逆転優勝のためには勝利が絶対条件だったが、39分に失点後、90＋４分にアーリング・ハーランドのゴールで追いつくのがやっとで、１−１で終わった。この結果、最終節を前にミ