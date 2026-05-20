北海道新幹線の札幌延伸工事の入札をめぐり談合の疑いがあるとして、公正取引委員会は２０２６年５月１９日に続き、５月２０日も鉄道・運輸機構で立ち入り検査を進めていることが分かりました。（山岡記者）「公正取引委員会は５月１９日に引き続き、５月２０日も鉄道運輸機構に立ち入り検査に入っています」関係者によりますと、談合の疑いがあるとして公正取引委員会の立ち入り検査を受けているのは、「鉄道