イチロー氏との対面シーンが話題を集めている(C)Getty Imagesホワイトソックス・村上宗隆は現地5月19日に行われたマリナーズ戦前にマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏と対面。和やかに談笑するシーンが球団SNSに投稿された。【写真】控え目に言ってサイコー！とされる村上、イチロー氏の2ショットシーン投稿された動画ではともにトレーニングウェアを着用しながら、村上はやや緊張した面持ちを見せながら