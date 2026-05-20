佐藤淑乃がSVリーグのMVPを受賞した(C)Getty Imagesバレーボール女子日本代表でNECレッドロケッツ川崎の佐藤淑乃が5月19日、大同生命SVリーグ2025−2026の年間表彰式に出席し、初のレギュラーシーズン最優秀選手賞（MVP）を受賞した。【写真】レッドロケッツ退団の佐藤淑乃が感謝の思い実際の投稿をチェック24歳の佐藤について、レッドロケッツの公式インスタグラムでは「常に攻め続ける力強いサーブ。ここぞの場面で決め切