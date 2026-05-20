中国の習近平国家主席は20日、北京を訪問しているロシアのプーチン大統領とまもなく首脳会談を行います。アメリカに対抗する中露がさらなる関係強化をアピールする狙いです。プーチン大統領は20日未明、北京に到着し、中国の王毅外相が出迎えました。両首脳はこのあと歓迎式典に出席しその後、会談に臨む予定です。会談では、イラン情勢の悪化で中東産原油の確保が不安視される中、エネルギー分野での協力拡大を協議するほか、ウク