フリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。自身の子供について語った。この日のテーマは「男の子ママの悩み」。現在16歳、13歳の男児の母である内田は「大きくなったらずっと走り回ってるのとか、落ち着くのかなって思ったら、1ミリも変わらないですよ」とバッサリ。「だから2人ともいまだに、風呂上がりすっぽんぽんで出てきて普通に歩き回って