シソンヌの長谷川忍が１９日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演。４歳の息子に「ママ」と呼ばせていない理由を明かした。この日は男の子のママ芸能人たちが集合。男子育児あるあるなどを披露した。元ＡＫＢ４８の高城亜樹は、息子から「ママ」と呼ばれているが、そのママ呼びを変える瞬間が来るのか？と聞いた。これに長谷川は「だからうちは『ママ』とは呼ばせないようにしている」と即答。辻希美は「今