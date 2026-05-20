歌手・後藤真希（40）が20日、東京・日本橋の0th Hub Nihonbashiで行われた自身がプロデュースを務めるスキンケアブランド『rall.＋』のブランドローンチ発表会に参加した。【全身ショット】透明感あふれる花柄ワンピで登場した後藤真希お披露目の日を迎え、後藤は「ブランドを立ち上げることが決まってから、本当に一つひとつ丁寧に作ってきたものたちなので、ようやくついに来たか、という感じでうれしいです」と笑顔を見せ