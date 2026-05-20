TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が20日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）を欠席した。番組冒頭で、南後杏子アナウンサー、杉山真也アナウンサー、宇賀神メグアナウンサー、佐々木舞音アナウンサーがあいさつ。安住アナは不在で、宇賀神アナは「『THE TIME，』、朝8時まで私たちがお伝えしてまいります」と伝えた。安住アナは19日の放送で、日本オリンピック委員会（JOC）の橋本