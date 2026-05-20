「単純に実力不足。好調もあれば、不調もある。そういったものも含めて実力」【写真】ドジャースカラーで！大谷コラボで数量限定生産される“縁起物”打撃不振についてそう語った大谷翔平。日本時間5月13日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で12試合ぶりとなる第7号本塁打を放った。「投手としては圧倒的な成績を記録している一方で、打撃では自己ワーストとなる25打席連続無安打を記録するなど、苦しんでいます。13日の試合で