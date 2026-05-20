◇ア・リーグブルージェイズ4−5ヤンキース（2026年5月19日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）は19日（日本時間20日）、敵地ヤンキース戦に「4番・三塁」で先発出場し、4打数無安打1四球に終わった。4−5の9回2死二、三塁の絶好の逆転機に第5打席がまわってきたが、遊ゴロに終わり天を仰いだ。前日から移籍後初のヤンキース戦に臨み、ヤンキースタジアムも初見参。この日は、同球場で初の4番に座った