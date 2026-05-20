俳優・永野芽郁（26）の笑顔の最新ショットに、多くの反響が寄せられている。【映像】永野芽郁 笑顔の最新ショット永野はこれまで、マネージャーが更新するInstagramで、いちごタルトを持ってカメラにほほえみかける写真や、PRADAのイベント参加時の引き締まったおなかが目をひくブラックコーデなどを公開し、「彼女感あって大好きです」「芽郁ちゃんの彼氏アカウントみたい」「腹筋すごすぎ！」と話題を呼んでいた。笑顔の最