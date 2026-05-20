「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）卓球女子で五輪メダリストの石川佳純さんが始球式に登場。見事なノーバウンド投球を見せた。背番号６１２のユニホーム姿で遠慮がちにマウンドへ上がった石川さん。左腕から放たれたボールは捕手役の松井裕樹投手にノーバウンドで届いた。マウンドでやや安どの表情を浮かべた石川さん。ＮＰＢも含め３度目の始球式で初のノーバウンド投球となった。これにスタンドからは拍