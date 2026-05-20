元テレビ朝日社員の玉川徹氏は20日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。東京都奥多摩町の山中で上半身のない年齢や性別の分からない遺体が見つかり、周辺に大型動物のものとみられる足跡が確認されたことをめぐり、「これまでまったく考えられていなかったことが、どんどん日本全国で起きているということ」と危機感を示した。警視庁青梅署では、クマなどの動物に襲われた可能性もあるとみて、身元