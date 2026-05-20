東京都町田市のマンションで20日朝早く、火事があり1人の遺体が見つかりました。オレンジ色の激しい炎と黒煙が立ち上っています。20日午前4時ごろ、町田市広袴のマンションで「火が見える」と通報がありました。消防車など25台が出動し、火は約3時間半後に消し止められましたが、火元とみられる部屋が20?燃え、隣の部屋にも延焼しました。消防によりますと、火元の部屋から男性が救助されましたが、その場で死亡が確認されたという