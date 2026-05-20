女優でグラビアアイドルの福井梨莉華（21）になりすました偽アカウントについて20日までに所属事務所が注意喚起を行った。福井は24年にグラビアデビューし、“グラビア界の大本命”と称される期待の新星。公式サイトでは「現在、SNS上において本人または関係者を装った『なりすましアカウント』、ならびに『botアカウント』の存在を確認しております」と報告。「公式アカウント以外のアカウントからのDM・メッセージ・URL送付等に