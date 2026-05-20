最近は、数百万円以下で購入できる空き家物件が増えており、「安く買って家賃収入を得たい」と考える人も増えています。中には、数十万円で販売されている物件もあり、一見すると非常に魅力的に見えるでしょう。しかし、空き家投資は物件価格だけで判断すると、思わぬ出費に悩まされることがあります。 実際には、リフォーム費用や税金、維持費など、購入後にも多くのお金が必要になります。本記事では、空き家投資で