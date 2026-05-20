【SEGA 65th THE LIMITED SHOP】 開催期間：5月21日～5月28日 栄養時間：11時～21時 場所：MIYASHITA PARK内1階「Park in Park」（東京都渋谷区神宮前六丁目20番10号） セガは、同社設立65周年を記念した期間限定ショップイベント「SEGA 65th THE LIMITED SHOP」を5月21日より5月28日までMIYASHITA PARK（東京・渋谷）にて開催する。 本イベントでは