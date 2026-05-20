イングランド・チャンピオンシップでＭＦ松木玖生（２３）の所属するサウサンプトンのイレブンはプレミア昇格プレーオフ（ＰＯ）から追放されたことでクラブ首脳陣を?集団提訴?する可能性があると、英紙「ガーディアン」が報じた。サウサンプトンは勝利したＰＯ準決勝ミドルスブラ戦を前に、リーグで禁止されている相手クラブの練習視察を強行した?スパイ行為?が発覚。１９日（日本時間２０日）にイングランド・フットボールリ