○ヤンキース5−4ブルージェイズ●＜現地時間5月19日ヤンキー・スタジアム＞トロント・ブルージェイズが同地区2位ニューヨーク・ヤンキースに連敗。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場したが、4打数無安打で試合終了の打者となった。岡本は初回の第1打席、一死一、三塁の好機で先発右腕ウォーレンと対峙したが、フルカウントから高めボールゾーンのフォーシームに手を出して二飛。後続も倒れ無得点に終