テニスの４大大会、全仏オープン予選（１９日＝日本時間２０日）男子シングルス１回戦で初出場となる世界ランキング１５２位の坂本怜（１９＝ＩＭＧ）が世界１４１位のペドロ・マルティネス（２９＝スペイン）に２―６、５―７のストレートで負け、敗退が決まった試合後に一触即発の口論に発展した。欧州メディア「ユーロスポーツ」によると、２人は試合後にネット越しにあいさつを済ませた後、口論に発展したという。同メディ