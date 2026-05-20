Netflix『白と黒のスプーン〜料理階級戦争〜』で審査員を務め、人気を集めたアン・ソンジェシェフが運営するファインダイニングレストランで、再びトラブルが発生した。5月20日、韓国のテレビ局『TV CHOSUN』は、昨年12月4日に同レストランで起きた顧客車両のバレーパーキング（代行駐車）事故について報じた。【関連】アンシェフ、“1食4万円超”なのに安ワインにすり替え？報道によると、事故はレストラン近くの路地で発生。同店