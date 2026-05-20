東方神起のユンホが、俳優としてもその実力を高く評価された。ユンホは5月19日に開催された「第24回ディレクターズ・カット・アワード」にて、シリーズ部門の「新しい男優賞」を受賞した。【写真】「可愛い」ユンホ、女性アイドルと密着今回対象となったのは、Disney+オリジナルシリーズ『パイン：ならず者たち』。同作でユンホは、言葉よりも先に拳が出る粗野なボルグを熱演し、大衆と批評家の双方から熱い好評を得た。キャラクタ