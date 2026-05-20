全国に182店舗を展開する「京都北白川ラーメン魁力屋」は5月27日、期間限定メニュー「KAIRIKI冷やし中華」を発売する。価格は並1,188円（税込）から。一部店舗を除く「京都北白川ラーメン魁力屋」で販売し、なくなり次第終了となる。■魁力屋特製だれ×中太ちぢれ麺の“ガツン系”冷やし中華今回登場する「KAIRIKI冷やし中華」は、例年より早く真夏日が増える中、暑い時期でも食べ応えを楽しめるよう開発したボリューム満点の商品