Stray Kidsが、通算20本目となる再生回数1億回超えのMVを追加した。5月20日、所属事務所JYPエンターテインメントは「Stray Kidsが2024年12月13日にリリースした『SKZHOP HIPTAPE ‘合 (HOP)’』のタイトル曲『Walkin On Water』のMVが、19日午後にユーチューブ累計再生回数1億回を突破した」と発表した。【写真】「大声出た」ヒョンジン、バキバキな背中公開これによりStray Kidsは、グループ通算20本目の“1億回再生”動画を保有