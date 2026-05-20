日本アクセスと全国乾麺協同組合連合会（全乾麺）は16〜17日、東京・駒沢オリンピック公園で第７回「The乾麺グランプリin Tokyo」を開催。「こだわり乾麺部門」に16社、「アレンジメニュー部門」に20社が参加し、各部門のグランプリを目指して各社自慢のメニューでしのぎを削った。「乾麺グランプリ」は日本最大級の乾麺のフードイベント。「こだわり乾麺」は１杯250円、「アレンジメニュー」は１杯500円のお手頃価格で食べ比べを