【あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION】 9月 発売予定 価格：1個550円 バンダイは、食玩「あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる SELECTION」を9月に発売する。価格は1個550円。 本製品は、ゲーム「あつまれ どうぶつの森」に登場するとうぶつたちをフロッキードールで商品化したもの。過去に発売した「あつまれ どうぶつの森 とも