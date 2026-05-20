佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。19日、北九州市の柄杓田（ひしゃくだ）小学校の児童が、自分たちで育てた福岡県産のコメ「夢つくし」の苗を学校の目の前の田んぼに植えました。食への関心を高めてもらうための行事で、毎年、収穫や脱穀まで行い地域の人に振る舞っているそうです。季節先取りの陽気の中、帽子などで暑さ対策をしながら一生懸命作業をしていました