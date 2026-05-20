ウェブブラウザ「Firefox 151」の正式版が公開されました。新タブページ「Firefox Home」のデザインが刷新されたほか、プライベートブラウジング中のデータをウィンドウを閉じずに一括削除できる機能が追加されています。また、強化型トラッキング防止機能の標準設定でフィンガープリンティング対策が強化され、PDFビューアーでは複数PDFの結合が可能になっています。Firefox 151.0, See All New Features, Updates and Fixeshttps