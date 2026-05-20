タレントの神田うのが、洞不全症候群とパーキンソン病での入院、療養から復帰を果たした歌手・美川憲一の誕生日を祝う様子を投稿した。１９日までに更新したインスタグラムに「大好きな憲ちゃんと頼れる静江さんのお誕生日のお祝いディナー会」を書き出すと、美川との２ショットを公開。美川が花束を手に持ち、カメラ目線で笑みを浮かべ、神田とカラダを寄せ合うショットを披露した。さらに美川がグッとポーズをする写真なども