◆米大リーグヤンキース５―４ブルージェイズ（１９日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打に終わった。チームは逆転負けで２連敗。岡本は１１試合連続本塁打なしとなった。ヤンキースの先発は右腕のウォーレン。試合前の時点で今季すでに５勝と好調で、岡本は初対戦だった。両軍無得点