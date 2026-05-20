あなたは読めますか？突然ですが、「櫛」という漢字読めますか？私たちの生活にとても身近な道具を指す漢字ですが、一文字で書かれると、読み方に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「くし」でした！「櫛」とは、髪をとかしたり、髪を整えて飾ったりするために使う道具のことです。古くから木製や竹製のものがあり、現代ではプラスチック製なども普及しています。また、多くのものが並んでいる様子を指