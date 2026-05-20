「ミキモト」とパートナーシップを結ぶNumber_iの神宮寺勇太が、スペシャルコンテンツ「The Layers of Light」に登場する。【別カット】目を輝かせ…でき上ったリングを見る神宮寺勇太コンテンツでは、神宮寺が特別なハイジュエリーオーダーを体験。通常入ることができないアトリエを訪れ、1世紀以上も受け継がれてきたミキモトのクラフツマンシップに触れながら、ひとつのジュエリーができ上がるまでを追体験する様子をおさめ